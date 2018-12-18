السعودية.. فتيات الصم بجدة يخضن تحدي البولينغ

تستعد 12 فتاة من "الصم" لخوض تحدي المنافسات الرياضية السعودية والخليجية، حيث شُكل مؤخراً فريق نسائي رياضي في نادي الصم في جدة لرياضة #البولينغ، بقيادة رئيس نادي الصم للنساء في جدة وعضو الاتحاد السعودي لرياضة البولينغ فائزة عباس نتو.

نتو تحدثت لـ"العربية.نت" عن هذا التحدي قائلةً: "فكرة إنشاء فريق بولينغ بدأت من سنين عديدة، لكن لم يكن هناك دعم مادي لإنشاء الفريق. من خلال نادي الصم للنساء بجدة، وجدت فتاة متطوعة اسمها العنود خالد بدر العصلب للعمل على هذا المشروع. وتم عرض عدة مبادرات، واخترنا فريق البولينغ وعرضنا المبادرة في دولة مصر. وقد كُرمت العنود على هذه المبادرة".

وأضافت: "تم الاجتماع بفتيات الصم في النادي، وعرض فكرة فريق البولينغ عليهن ووجدنا تجاوباً كبيراً جداً، ومن ثم تم إرسال خطابات للأهالي للموافقة على مشاركة بناتهم بالفريق، وقد لقينا التجاوب منهم أيضا".

وأكدت نتو أن التدريب الفعلي لفريق البولينغ بدأ مع عدد من المدربات، حيث أخذت الفتيات التعليمات منهن وسط حماس شديد للعبة وحبهن للتعلم.

وتابعت: "نحن في البداية نبدأ التدريب بيوم واحد أسبوعياً، لقياس مدى استمرارية الفتيات، وبعدها نصل إلى 3 حصص تدريب في الأسبوع. ونخطط مستقبلاً لزيادة أعداد المشاركات لإعداد فريق أكبر وتأهيله للمشاركة في مسابقات داخلية وخارجية".

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فريق فتيات الصم للبولينغ يُعتبر الأول من نوعه في #السعودية، وهو يلقى اهتماماً كبيراً من القطاعات الحكومية، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به من القطاع الخاص.

وقدمت رئيس نادي الصم للنساء في جدة شكرها "لرئيس المجلس الأعلى للنادي والداعم الأول الأميرة نوف بنت مقرن بن عبد العزيز"، مشيرةً إلى أن التدريبات تنطلق بحضور سيدات أعمال ومجلس إدارة النادي، حيث يعد تكوين الفريق حدثا مهماً في مسيرة جميع منسوبي نادي #الصم للنساء.

يذكر أن نادي الصم للنساء بجدة الذي تم إنشاؤه عام 2001 يتضمن نشاطات رياضية وثقافية واجتماعية، ويتم من خلاله تدريب وتوظيف الفتيات الصموات في القطاع الخاص، والاهتمام بهن من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية ودمجهم في المجتمع.