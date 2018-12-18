وزير الثقافة السعودي: القيادة حريصة على نماء المواطن

نوه وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء خلال الإعلان عن الميزانية العامة للدولة (1440 – 1441هـ)، وما حملته من توجيهات إلى الوزراء والمسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، في تأكيدات تعكس حرص القيادة الحكيمة على رفاه المواطن ونمائه.

وقال وزير الثقافة إن إقرار الميزانية العامة للدولة بنفقات تتجاوز التريليون ريال لأول مرة في تاريخ المملكة، يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة المبادرات والإصلاحات التي اتخذتها الدولة في إطار البرامج والمبادرات والمشاريع المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تحظى بإشراف ورعاية ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبين الأمير بدر بن فرحان أن الأرقام الكبيرة التي خصصتها الميزانية للتعليم والصحة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى، تعكس التزام الحكومة في مواصلة الصرف على القطاعات التنموية المختلفة، بالتزامن مع استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد.