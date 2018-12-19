سفارة السعودية في الأردن: لا صحة لإشاعة اختطاف مواطن

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام #الأردنية أنه بمتابعة ما تم تداوله ونشره من مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد الأشخاص من الجنسية السعودية للاعتداء عليه وسلبه، فقد تبين أنه لم تسجل لدى أي من وحدات الأمن العام في كافة المحافظات شكوى بهذا الخصوص ولم ترد أية معلومات حولها.

وأكد التواصل مع سفارة المملكة العربية السعودية في #عمان، وتبين أنه لم ترد إليهم أية شكوى أو معلومات بوقوع تلك الحادثة أو أية حادثة أخرى مشابهة.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه بتدقيق رقم المركبة ومالكها الذي ظهر في الفيديو، فقد اتضح أن آخر حركة سفر للمركبة ولمالكها عبر الأراضي الأردنية هي المغادرة في شهر سبتمبر/أيلول عام 2015.

ومن جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن، عبدالسلام #العنزي، أنه بالإشارة إلى مجموعة المقاطع المتداولة والتي تُظهر قيام مجموعة من الأشخاص خطف مواطن وتعذيبه وإظهار تناثر الدماء في السيارة، والمقطع الآخر الذي يظهر فيه أحد المواطنين وهو يتقدم بشكوى لدى السلطات الأردنية ويناشد السفارة بالتدخل، تود السفارة أن توضح لكافة وسائل الإعلام أنه وبناء على متابعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، قام المسؤولون بالسفارة بالتواصل مع كافة القطاعات المسؤولة لدى الأشقاء الأردنيين في المملكة.

وذكر أنه اتضح مؤخرا من قبل الجهات الرسمية في المملكة أن المقطع تم تصويره في مدينة #أبها داخل المملكة ولا يخص الأشقاء الأردنيين. وحسب لوحة السيارة التي ليست لها علاقة بالجزء الآخر من المقطع المتداول، تم التواصل مع المواطن الذي أفاد بوجود شكوى سابقة تعود إلى عام 2015، وتم استرجاع حقه في حينها، موضحا أنه لم يدخل إلى الأراضي الأردنية منذ تلك الفترة.

وأضاف العنزي أنه تم رفع الموضوع إلى الجهات الرسمية في المملكة لاتخاذ اللازم للتعامل الأمثل مع تلك الشائعات.

وأكد أن السفير السعودي يقف دائما على مشاكل المواطنين شخصيا ويتابعها مع الزملاء المعنيين في ذلك، ويساهم في حل العديد من المشاكل التي تخصهم، ويعتبر المواطن دائما هو الاهتمام الأول للسفارة.

وقال العنزي إن السفير والسفارة يقدران للأشقاء الأردنيين تعاونهم الأمثل مع مواطني المملكة سواء القادمين للسياحة أو العلاج أو الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية والمقيمين، مشددا على أن الأردن الشقيق بلد أمن وأمان.