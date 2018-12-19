مباحثات عسكرية مشتركة بين الجانبين السعودي والسوداني

أكدت قيادة الجيش السوداني استمرار مشاركة قواتها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن وإمكانية مضاعفة أعدادها مستقبلاً إن دعت الضرورة، جاء ذلك خلال مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين الجانبين السعودي والسوداني في الخرطوم.

مباحثات عسكرية مشتركة حرص قادة جيشي البلدين خلالها على قطع الشك باليقين، حول ما رددته بعض الدوائر عن موقف جديد للسودان إزاء مشاركة قواته في اليمن.

الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، قائد أركان الجيش السوداني، ينفي ما تردد ويؤكد بقاء استمرار القوات السودانية.

وقال الفريق أول طيار ركن فياض الرويلي، قائد هيئة الأركان السعودية، إن زيارته أصلا غير مرتبطة بما تردد عن مصير مشاركة القوات السودانية وإنما جاءت لمزيد من التنسيق والتعاون الأكثر فعالية بين الجيشين وأنها مبرمجة مسبقا.

المباحثات بين الجانبين شملت الاتفاق على عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات التدريب والتمارين العسكرية، حيث أكد الجانب السوداني مشاركة قواته في مناورات الجيش السعودي (الموج الأحمر مطلع العام ألفين وتسعة عشر).