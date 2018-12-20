السعودية.. ماراثون طبي الأحد لفصل توأم سيامي تنزاني

قرر الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية إجراء عملية #فصل_التوأم السيامي التنزاني، #أنيشيا و #ملينيز، يوم الأحد القادم في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في #الرياض.

وجاء ذلك بعد اجتماع أعضاء الفريق الطبي والجراحي اليوم بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز #الربيعة.

وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن التوأم هما طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي والجراحي بعد مناقشة حالة التوأم يتوقع أن تكون نسبة النجاح 60% بعد عمليه تستغرق قرابة 13 ساعة ونصف الساعة، وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

وقال الربيعة إنه يأمل أن تتكلل هذه العملية بالنجاح لتشكل إضافة إلى سجل إنجازات المملكة في برنامج فصل التوائم السيامية التي وصلت مع هذه الحالة إلى 47 عملية.