فيديو وصور.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان شتاء طنطورة

على مدار 7 أسابيع تنطلق اليوم فعاليات أطول مهرجان من نوعه في السعودية، حيث تحتضن مدينة العلا بالمدينة المنورة مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والثقافي.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وستمتد من يوم الخميس وحتى الـ 9 من فبراير/شباط المقبل، متضمناً فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

العلا.. سر العالم العريق اكتشفوه في #شتاء_طنطورة على مدار 7 أسابيع من 20 ديسمبر إلى 9 فبراير تعرفوا على المزيد عبر https://t.co/aWbUzTL5V6#العلا #اكتشف_العلا #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/Byxy68BF9D — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) December 6, 2018

و"الطنطورة" بشكلها الهرمي ساعة شمسية مهمة يعتمد عليها أهالي المنطقة للتعرف على دخول موسم الزراعة وكذلك تغير فصول السنة، وخصوصاً مربعانية فصل الشتاء حيث أقصر يوم وأطول ليلة في السنة. ترتفع الطنطورة على أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا الأثرية كجزء أصيل من البناء، كما كان أهالي المدينة يعتمدون عليها قبل مئات السنين للتعرف على الوقت خلال اليوم. وهكذا أصبح الحدث تقليداً سنوياً يجمع أهل المدينة للاحتفال بعودتهم إلى حقولهم وفرصة للابتهاج وتبادل التهاني.

وتعدّ المحافظة متحفاً مفتوحاً للفنون والثقافة والتراث، وهي مدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وباعتبارها موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية، وملتقى العديد من الحضارات على مر عصور متعاقبة، يأتي برنامج مهرجان شتاء طنطورة انعكاساً لهذا الإرث العريق الممتد إلى آلاف السنين، ويستعرض أمام العالم عمقها التاريخي والحضاري الذي يقف شاهداً على تطوّر مجتمع العلا منذ القدم في العديد من المجالات التي ارتبطت بالزراعة والفلك والعمارة.

وأتاحت السعودية الحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة، للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة "شينغن" وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول أميركا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.

ونشرت إدارة المهرجان والمشرفون عليه، عدداً من الصور والأفلام التوضيحية للتعريف بالمهرجان الجديد، بجانب إطلاق موقع إلكتروني ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيها تحديد مواعيد حفلات فنية ستقام في نهاية كل أسبوع ويحييها فنانون عالميون، كأبرز فعاليات المهرجان.