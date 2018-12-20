وزير الثقافة السعودي: العُلا ستتصدر بمهرجان شتاء طنطورة

أكد وزير الثقافة السعودي في حديث لـ"العربية" أن "مدينة العُلا ستعود إلى صدارة المشهد العالمي بمهرجان #شتاء_طنطورة".

وقال إن مدينة "العُلا غنية بإرثها الحضاري والثقافي وجمالها الطبيعي، ويجري تطويرها وفقا لخطة 2030".

على مدار 7 أسابيع تنطلق الخميس فعاليات أطول مهرجان من نوعه في السعودية، حيث تحتضن مدينة العلا بالمدينة المنورة مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والثقافي.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وستمتد من يوم الخميس وحتى 9 فبراير/شباط المقبل، متضمناً فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

و"الطنطورة" بشكلها الهرمي ساعة شمسية مهمة يعتمد عليها أهالي المنطقة للتعرف على دخول موسم الزراعة وكذلك تغير فصول السنة، خصوصاً مربعانية فصل الشتاء حيث أقصر يوم وأطول ليلة في السنة. ترتفع الطنطورة على أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا الأثرية كجزء أصيل من البناء، كما كان أهالي المدينة يعتمدون عليها قبل مئات السنين للتعرف على الوقت خلال اليوم. وهكذا أصبح الحدث تقليداً سنوياً يجمع أهل المدينة للاحتفال بعودتهم إلى حقولهم وفرصة للابتهاج وتبادل التهاني.