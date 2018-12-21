من هو عالم الرياضيات السعودي الذي كرمه الملك سلمان؟

كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح مهرجان الجنادرية 33 بالرياض عالم الرياضيات الدكتور، علي الدفاع، بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وساهم الدكتور علي الدفاع في وضع مناهج الرياضيات في السعودية قبل 40 عاماً، كما قام بتأليف 49 كتاباً تدور معظمها حول الرياضيات والفيزياء، ليكون من المساهمين في هذا المجال، ولا تزال كتبه مرجعاً في هذا المجال، ليطلق عليه علماء الرياضيات في أميركا لقب ملك التكامل.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

حصل الدكتور الدفاع على البكالوريوس من جامعة ولاية أوستن عام 1967، والماجستير من جامعة تكساس عام 1968، والدكتوراه من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة الأميركية، ليعود إلى أرض الوطن ويعمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما عمل في عام 1980 أستاذاً في جامعة الملك سعود بالرياض، وكذلك لجامعة هارفارد كما عين رئيسا للاتحاد العربي للرياضيات والفيزياء على فترتين، ويستخدم الدكتور علي الدفاع أسلوب التطبيق بالأمثلة البسيطة، لتسهيل الرياضيات وقبول هذه المادة الصعبة، ليحظى بحب كبير من قبل طلابه الذين مروا عليه في مجال الرياضيات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود وجامعة هارفارد.