إحصائية 2018.. من الأكثر في السعودية الذكور أم الإناث؟

كشف البيان الرقمي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في #السعودية، عن نتيجة #الإحصاء_العام_لسكان_المملكة لعام 2018، عبر موقعها الإلكتروني، إجمالي #عدد_سكان_السعودية، في 2018 (سعوديين ومقيمين) بلغ 33 مليوناً و413 ألفاً و660 نسمة.

وأظهر البيان أن من بين سكان المملكة من الذكور (سعوديين وغير سعوديين) 19 مليوناً و240 ألفاً و956 نسمة، فيما بلغ عدد الإناث (سعوديات وغير سعوديات) 14 مليونا و172 ألفاً و704 نسمات.

بينما بلغ عدد الذكور السعوديين 10 ملايين و575 ألفا و95 نسمة، وبلغ عدد الإناث 10 ملايين و192 ألفا و732 نسمة.

أما بالنسبة لغير السعوديين، فبلغ عدد الذكور منهم 8 ملايين و665 ألفا و61 نسمة، وبلغ عدد الإناث 3 ملايين و979 ألفا و972 نسمة.