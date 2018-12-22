وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

توفي الأمير طلال بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي، الابن الـ18 للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

الأمير طلال وافته المنية عن 87 عاماً بعد معاناة مع المرض، وسبق وشغل الأمير طلال عدة مناصب في المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك، أصدر الديوان الملكي بياناً جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 15 / 4 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العصر ليوم غد الأحد الموافق 16 / 4 / 1440هـ بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".