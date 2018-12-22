هكذا تستقبلك "غميقة" غرب السعودية برائحة الأراك

عند قربك شرق وادي الليث الكبير بمكة المكرمة، تستقبلك رائحة أشجار الأراك التي تلف المنطقة، قرب نبع الماء الحار الذي يرتاده المصطافون والزوار.

مركز "غميقة" التابعة لمحافظة الليث، الشهيرة بالمياه الكبريتية ذات الفوائد الصحية والتي تعتبر أشد العيون حرارة في السعودية، وتنبع تلك المياه من صخرة على حافة وادي الليث وتصب في وادي غميقة.

وبعد موجات الأمطار التي شهدتها غرب السعودية، اكتست المنطقة باللون الأخضر، مشكّلة لوحة شتوية بهية، ما دعا المصور رشود الحارثي لتوثيق جماليات المنطقة، وخص "العربية.نت" بعدد منها.