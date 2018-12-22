هل تعرف سر "أزهار السعادة" بالسعودية؟ إليك التفاصيل

افترشت أزهار "الاكرير" صحراء مركز الجرين التابع لمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة، بالقرب من وادي عليب، لتظهر تلك النباتات ذات اللون الأبيض بشكل لوحة طبيعية بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.

المصور تركي الزهراني وثق جماليات أزهار الاكرير، متحدثاً لـ"العربية.نت" عن أن الاكرير من النباتات الموسمية وينبت في السهول والأرض الرملية، وقال: "ما جذبني في توثيق مشاهد الأزهار، هو روعة جمالها الطبيعي على مساحات شاسعة، وقد يكبر الاكرير ويعمر لعام كامل إذا استمرت الأمطار، وغالباً ما تكون هذه الأزهار في سهول تهامة ولا تنبت في الجبال".

وأضاف الزهراني: "يظهر هذا النبات في بعض المواقع بسبب غزارة الأمطار، وهو نبات رعوي تأكله الماشية وتسمن عليه، ويغذي النحل".

وأوضح أن "أزهار الاكرير ضمن ما يسمونها نباتات السعادة، وهي التي تنبت في تهامة وديار قبيلة آل سويدي، وهي كثيرة ومنها الصقل والبقل والقطب والعيفقان والحشائش بجميع أنواعها والصقلة والرين والثمام والشبرق والحنضل والحرمل والحميضاء والأكرير الشوكي والضيمران، وجاءت تسميتها بنباتات السعادة كونها تأتي نتيجة الأمطار، فيسعد بها الناس لمنظرها الجميل، ولفائدتها في الحصول على عسل النحل وتغذية الإبل والماشية".