بالصور.. الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال

أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر اليوم الأحد، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمراء أبناء الفقيد.

كما أدى الصلاة على الفقيد، الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير طلال بن عبدالعزيز، عدد من الأمراء، ومفتي عام المملكة وكبار المسؤولين، وقد ووري جثمان الفقيد بمقبرة العود.