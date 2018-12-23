جرّاحة سعودية تستأصل ورماً خبيثاً نادراً يزن كيلوغرامين

استأصل فريق طبي من الجراحين، برئاسة الجراحة السعودية الدكتورة حنان الغامدي، ورماً خبيثاً من الكبد يزن أكثر من كيلوغرامين في عملية جراحية معقدة، في مستشفى متخصص بالخبر شرق السعودية.

وأوضحت الغامدي: "إن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة دون أي مضاعفات تذكر، والمريض بصحة جيدة وعاد لممارسة حياته الطبيعية".

وأضافت: "إننا في المستشفيات السعودية نملك الخبرات المميزة والأجهزة والأدوات الطبية والمناظير الحديثة، التي تساعد على إجراء هذا النوع المعقد من الجراحات، حيث إنه تم إجراء العديد من الجراحات المعقدة سواء في الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الأعضاء وجراحات السمنة وتكللت جميعها بالنجاح".