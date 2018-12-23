"خبراء القصيم".. للجذب السياحي صور وأسرار

تستقبل بلدة الخبراء التراثية والواقعة في مركز الخبراء بمنطقة القصيم، أعداداً كبيرة من الزوار بعد أن تم الانتهاء من مشاريع ترميم مبانيها، لتسهم في نشاط الأسر المنتجة والحرفيين بالقصيم، وتخلق نشاطاً موسمياً وحراكاً اقتصادياً في البلدة التراثية وعموم المركز.

في الوقت نفسه، شجع الحضور الذي تشهده الفعاليات والمهرجانات والاحتفالات التي تقام فيها بتواجد أكثر من 130 أسرة منتجة، وأكثر من 15 حرفة يدوية لتسويق منتجاتهم خلال الفعاليات والمناسبات المقامة، وتتعدد مشاركات الأسر والحرفيين المشاركين بين تصنيع الكليجا القصيمية والمأكولات الشعبية والمنزلية، والملبوسات الشعبية وإنتاج وتسويق المنتجات الحرفية.

وتعد بلدة الخبراء بلدة جاذبة سياحياً، فهي ضمن أهم المواقع التراثية في السعودية، لما تحمله من فن معماري ونسيج عمراني فريد من نوعه، والذي يرجع تاريخها الى عام 1115هــ تقريباً.

وقدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدعم الفني والمالي للموقع خلال مراحل التأهيل والتشغيل منذ بداية العمل على تأهيلها من بلدية الخبراء عام 1428هـ، حيث تم إعداد دراسة مفصلة عن البلدة لتأهيلها، كما قامت الهيئة بتجهيز مركز لاستقبال الزوار، إضافة إلى إثراء مهرجان الخبراء التراثي في عيد الفطر خلال الأعوام الماضية، ويتم التعاون حالياً مع بلدية الخبراء لنقل البلدة إلى مرحلة الاستثمار والتشغيل، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في تمكين شركائها والتكامل معهم في المشاريع التي تخدم التنمية السياحية وتنمية مواقع التراث العمراني.

وقد أظهرت كاميرا المصورين عبدالله العيدي وسهل الغنام لمحات من تراث قرية الخبراء ضمن صور برنامج ألوان السعودية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.