32 متخصصاً يبدأون عملية فصل التوأم التنزاني بالسعودية

بدأ فريق طبي، صباح الأحد، عملية فصل التوأم السيامي التنزاني" أنيشيا وملينيز" بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتأتي العملية ـ التي تجرى بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية ـ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

والتوأم "أنيشيا وملينيز" طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهازين البولي والتناسلي. ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 13 ساعة ونصف الساعة، وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

وأوضح قائد فريق التخدير الدكتور نزار الزغيبي، أن التخدير من المراحل المهمة نظراً لكونها مصاحبة للحالة طيلة فترة العملية، مشيراً إلى أن عملية التخدير التي قام عليها 11 استشاريا وفني تخدير تمت بسلاسة ودون أي مشاكل، واستغرقت مدة التخدير ساعة واحدة، والوظائف والمؤشرات الحيوية مستقرة.

بعد ذلك سارت مراحل العملية بإجراء المرحلة الثانية، وهي مرحلة تنظير المثانة، فيما تم في المرحلة الثالثة الإعداد والتجهيز، وهي الآن بالمرحلة الرابعة، حيث يقوم فريق من استشاريي جراحة الأطفال بفصل الأمعاء.

وأوضح استشاري جراحة الأطفال، عضو الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني الدكتور محمد النمشان، أن مرحلة فصل الأمعاء تمت بنجاح، مضيفاً أن التوأم جرى تخديرهما بسهولة، ولم يكن هناك أي مضاعفات في التخدير، بعد ذلك تم عمل منظار للجهاز البولي ووضع القساطر البولية، ثم عملية تعقيم التوأم، لتبدأ مرحلة القص وإزالة ممدد الأنسجة الذي وضع منذ حوالي 3 أشهر.

وبين أنه خلال هذه المرحلة جرى فصل جدار الصدر وجدار القلب، والدخول إلى التجويف البطني وفصل الكبد والأمعاء.

وقال الدكتور النمشان: "إن العملية الآن في مرحلتها الخامسة، وهي مرحلة فصل الجهاز البولي والتناسلي"، مؤكداً أن وضع الطفلتين مستقر وعلاماتهما الحيوية ممتازة.

يذكر أن عملية الفصل دخلت الآن مرحلتها الخامسة، وهي مرحلة فصل الجهاز البولي والتناسلي، ويباشرها إلى جانب رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، استشاري جراحة المسالك البولية، الدكتور أحمد الشمري، والدكتور فايز المدهن، والدكتور ياسر جمال الليل، والدكتور سامي الرشيدي.