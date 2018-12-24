الملك سلمان يستقبل شيخ الأزهر في الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، اليوم، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ورحب خادم الحرمين الشريفين بشيخ الأزهر في المملكة، مثنياً على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

بدوره، عبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة، منوهاً بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

شيخ الأزهر: مواقف السعودية أفشلت مخططات تقسيم وتفتيت المنطقة

وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن مواقف المملكة العربية السعودية ودورها في دعم القضايا العربية والإسلامية أفشلت مخططات تقسيم وتفتيت المنطقة.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن مصر والسعودية تربطهما علاقات وطيدة على المستوى الرسمي والشعبي، ويمثلان معاً ركيزة الأمن القومي العربي ونموذجاً للعمل العربي المشترك، مضيفاً أن مواقف المملكة ودورها في دعم القضايا العربية والإسلامية أفشلت مخططات تقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

وأشاد شيخ الأزهر بالدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين في نصرة قضايا الأمة وخدمة الإسلام والمسلمين وخاصة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن الأزهر حريص على ترسيخ أوجه التعاون مع المملكة العربية السعودية في المجالات العلمية والدعوية، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار المتطرفة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، وبما يدعم رسالة الأزهر في نشر السلام، وتعزيز سبل الحوار مع مختلف الأديان والثقافات.