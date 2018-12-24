رئيس الشيشان والأمير تركي بن محمد يبحثان العلاقات

استقبل الرئيس رمضان قديروف، رئيس الشيشان، بمقره في العاصمة غروزني، الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي.

وبحسب "واس"، تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث المصالح المشتركة بينهما.

ونقل الأمير تركي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد لرئيس الشيشان، وتمنياتهما لجمهورية الشيشان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى استقبل رئيس حكومة الشيشان مسلم خوتشييف، الأمير تركي بن محمد بن فهد.

وكان الأمير تركي بن محمد بن فهد، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الشيشان.