رئيس وزراء بلغاريا يستقبل الأمير تركي بن محمد

استقبل رئيس الوزراء البلغاري، #بويكو_بوريسوف، الأمير #تركي_بن_محمد بن فهد، المستشار بالديوان الملكي، بمكتب رئيس الوزراء بالقصر الرئاسي في العاصمة البلغارية صوفيا.

ونقل الأمير تركي في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لجمهورية #بلغاريا حكومةً وشعباً بدوام الرقي والتقدم والازدهار، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزيها بما يخدم البلدين.

وحضر اللقاء المستشار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا السفير مسفر آل غاصب، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب الدكتور خالد الخضيري.

ومن الجانب البلغاري، حضر وزير الاقتصاد أميل كارانيكلوف، ونائب وزير التنمية الإقليمية والأشغال العامة نيكولاي نانكوف.