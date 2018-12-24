فصل التوأم التنزاني في عملية استغرقت 13 ساعة بالرياض

أنهى فريق طبي يقوده الدكتور عبد الله الربيعة عملية فصل التوأمين السيامي التنزانيتين أنيشيا وملينيز في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

موضوع يهمك بدأ فريق طبي، صباح الأحد، عملية فصل التوأم السيامي التنزاني" أنيشيا وملينيز" بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف... 32 متخصصاً يبدأون عملية فصل التوأم التنزاني بالسعودية السعودية

وكانت العملية قد انطلقت الأحد الساعة الثامنة صباحاً واستغرقت 13 ساعة، ونفذت عبر تسع مراحل بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة و33 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

والتوأم "أنيشيا وملينيز" طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهازين البولي والتناسلي.

وقد تمت العملية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بنقل الطفلتين من تنزانيا إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية والقيام بما يلزم لإتمام عملية الفصل.