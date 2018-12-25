إمارة مكة: هذه حقيقة الاعتداء على رجل أمن بالحرم

في إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف بالحرم المكي، قالت إمارة مكة على "تويتر": "إن الحادث يعود لمواطن في العقد الثالث تلفظ وتهجم على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام أثناء أدائهم مهامهم، وحاول الاعتداء عليهم، وعند استعانتهم بأحد رجال الأمن لتهدئة الموقف بادر بالتلفظ على رجل الأمن بألفاظ غير لائقة، وقام بالاعتداء والتهجم ورفع صوته على رجل الأمن دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان".

وأوضحت إمارة مكة أنه تم التعامل مع الموقف بكل هدوء من قبل رجال الأمن استشعارا منهم لحرمة الزمان والمكان وشرف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وامتثالا للتوجيهات بتحكيم العقل وإتقان التصرف بكل هدوء في مثل هذه المواقف.

وأكدت الإمارة التحفظ على الشخص المعتدي وإحالته إلى شرطة #المسجد_الحرام لاتخاذ اللازم.