السعودية تدين أعمال الإرهاب في ليبيا وأفغانستان والعراق

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة "بأشد العبارات للهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابول، والهجوم بسيارة ملغمة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلفته من سقوط قتلى وجرحى".

وأكد المصدر "رفض المملكة القاطع لتلك الأعمال الآثمة وما تمثله من اعتداء صارخ على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الدول الشقيقة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.