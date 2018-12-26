رئيس الشورى السعودي يلتقي شيخ الأزهر وشكري

بحث الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد البرلماني المرافق له مع المسؤولين المصريين دعم التعاون والعمل المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

والتقى آل الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث رحب الطيب بزيارة رئيس مجلس الشورى السعودي، معرباً عن تقديره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، على الحفاوة الكبيرة التي لقيها خلال زيارته للمملكة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها وعلماءها من كل مكروه وسوء.

وأكد الطيب على قوة العلاقة التي تجمع الأزهر والمملكة العربية السعودية، معرباً عن تقدير الأزهر والشعب المصري للمملكة، وللدور الذي تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

وأعرب آل الشيخ عن تقديره الكبير للأزهر باعتباره أهم منارات وركائز العلم والفكر الإسلامي في العالم.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس مجلس الشورى السعودي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، حيث تم بحث سبل تطوير آفاق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ثمن في بداية اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، والتي تعد امتداداً للروابط التاريخية وقيم التآخي التي دائماً ما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين.