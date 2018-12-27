رعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة #مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء، إطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم.

ويضم المعرض في هذه النسخة أكثر من 50 فعالية، وتنظيم أكثر من 60 ورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية و55 فيلما وثائقيا يحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.

كما يقدم المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 25.000 متر مربع وتستمر فعالياته على مدى 10 أيام، أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات التوقيع على كتبهم، وسط تظافر مجهودات 20 لجنة عاملة ومشرفة و200 موظف، كما يتنافس على المعرض 2000 عارض.