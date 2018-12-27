السعودية: إبراهيم العساف من المالية إلى الخارجية 

أصدر خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، #أمراً_ملكياً بتعيين #إبراهيم_العساف_وزيراً_للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

وكان العساف قد ارتبط اسمه كثيراً بوزارة المالية، والتي شغل منصب الوزير لها لقرابة 20 عاماً من 1996-2016م.

والعساف من مواليد عام 1949، وقد تم إعفاؤه من منصبه كوزير للمالية بمرسوم ملكي وتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2016.

حصل العساف على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو، في الولايات المتحدة عام 1981، كما حصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر بالولايات المتحدة عام 1971، كذلك أكمل بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1968.

وقد تقلد العساف العديد من الوظائف والمناصب، ومنها: مدرس ومعيد مبادئ الاقتصاد في كلية الملك عبد العزيز الحربية (1971-1982). ومحاضر زائر في كلية القيادة والأركان (1982-1983).

ورئيس قسم العلوم الإدارية وأستاذ مساعد لمادة الاقتصاد في كلية الملك عبد العزيز الحربية (1982-1986).

ومستشار في الصندوق السعودي للتنمية (1982-1986). والمدير التنفيذي المناوب للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي (1986-1989).

كما حصل على المدير التنفيذي في مجالس إدارة مجموعة البنك الدولي للمملكة العربية السعودية (1989-1995).

وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي (1993-1995). ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (يوليو 1995).

ومن ثم أصبح وزيراً للمالية (1996-2016). ووزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء من تاريخ 31/10/2016 حتى 27/12/2018.