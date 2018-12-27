السعودية: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

صدرت، الخميس، أوامر ملكية في السعودية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.

وجاءت الأوامر كالتالي:

تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي:

"يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".

تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام.

إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.

تعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني.

يعفى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.

إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني من منصبه.

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.

يعين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.

يعين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.

إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف ماجد القصبي رئيساً لها.

إعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة.

تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه.

يعين الدكتور عواد بن صالح العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

يعين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يعين الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

يعفى الدكتور سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه.

يعين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

يعين الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال مستشاراً في وزارة الداخلية.

يعفى الفريق سعود هلال من منصب مدير الأمن العام ويعين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

يعفى الأستاذ فهد بن محمد السكيت المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

تنشأ هيئة باسم "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

يعفى الأستاذ محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية من منصبه. ويعين الأستاذ هندي بن عبدالله بن حميدان السحيمي مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.

تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتورعبدالله بن فخري بن محمود الأنصاري مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

يعين الأستاذ عبدالإله بن سعد بن عبدالله بن دلاك مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.

يعين المهندس/ آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبا نمي رئيساً لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة.

يعين الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتورة/ إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

يعفى الشيخ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم.

يعين الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المطرودي الذي يشغل درجة "رئيس محكمة استئناف" نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.

يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى :- 1- معالي الأستاذ / محمد بن حمود المزيد. 2- الأستاذ / هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني . 3- الأستاذ / بندر بن محمد بن سلطان عسيري.