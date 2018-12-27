السعودية.. تعيين تركي آل الشيخ رئيساً للترفيه

قامت المملكة العربية السعودية، الخميس، بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه، وبإعفائه من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة.

كما تم تعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للهيئة العامة للرياضة.

وكان قد عُيِّن آل الشيخ رئيساً لهيئة الرياضة مطلع سبتمبر من عام 2017، وساهم بإحداث تغييرات عديدة في الرياضة السعودية.

جاء ذلك ضمن الأمر الملكي الذي صدر في السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.

كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.