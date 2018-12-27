إنشاء الهيئة السعودية للفضاء وسلطان بن سلمان رئيساً

صدر أمر ملكي بإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

وتم إعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة، وتعيينه رئيساً لهيئة الفضاء المستحدثة.

ومنذ أن عاد الأمير سلطان بن سلمان من رحلته الشهيرة للفضاء، وهو يروي تفاصيل تلك الرحلة، لتعيش في وجدانه، حتى إنه لم يفارق الطيران منذ ذلك الوقت.

الأمير سلطان أسس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني طوال العقدين الماضيين، لتصبح واحدة الهيئات السعودية الرائدة في هذا المجال.

ويرتكز الأمير سلطان بن سلمان على رحلته الشهيرة للفضاء في عام 1405 هجرية، عندما انطلق على المكوك الشهير ديسكفري ليكون أول رائد فضاء عربي.

وتعول السعودية على خبرة الأمير سلطان بن سلمان عبر مشاريعها الفضائية، حيث أطلقت أول قمر صناعي، ولها العديد من الاستثمارات في مجال الفضاء من خلال الجهود الماضية.