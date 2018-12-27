بالصور.. ولي العهد السعودي على قمة جبل اللوز

بعد الأوامر الملكية السعودية لإعادة تشكيل مجلس الوزراء، انتشرت صورة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من أعضاء المجلس بملابس رياضية في أعلى جبل اللوز في تبوك.

وذلك في رحلة استكشافية جبلية في (نيوم)، يتوسطهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وظهر في الصورة التي حققت انتشاراً واسعاً وزير التجارة الدكتور، ماجد القصبي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.