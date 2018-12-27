تعرف على وزير الإعلام السعودي الجديد تركي الشبانة

حملت #القرارات_الملكية الصادرة اليوم في السعودية تعيين #تركي_بن_عبدالله_الشبانة وزيراً للإعلام، ويعتبر الشبانة الذي يملك خبرة واسعة في تأسيس وإدارة القنوات الإعلامية والبرامج أحد الكوادر #السعودية التي تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الإعلامي أولاً من خلال مجموعة "إم بي سي" في منتصف التسعينات، والتي تقلد فيها عدداً من المناصب الإدارية في الإعلام المرئي والمسموع، قبل الانتقال للعمل في قنوات روتانا.

ودرس تركي الشبانة المولود بالرياض في 4 نوفمبر عام 1964، إدارة الأعمال في أميركا، ويمتلك تجربة إدارية ثرية، وكان آخر المناصب التي شغلها قبل تعيينه وزيراً حين عمل رئيساً تنفيذياً لقطاع التلفزيون في مجموعة "روتانا"، واختير الشهر الجاري ضمن قائمة تضم 500 شخصية مؤثرة في الإعلام داخل بلدانها وحول العالم.

كما يمتلك الشبانة رؤية مهمة في قطاع الإنتاج المرئي، ومسيرة توجها بعدد من الجوائز في المهرجانات والمحافل العربية الإعلامية.

ويترقب الوسط الإعلامي السعودي الذي احتفى بتعيين تركي الشبانة في مواقع التواصل، نقلة مميزة في الإعلام الحكومي في هذه المرحلة الهامة التي تشهد تطوراً في أدوات وتقنيات الإعلام في العالم.