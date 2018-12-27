تم تصنيعها بأيادٍ سعودية.. هذه قدرات الطائرة "صقر 4"

تعرض مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال مشاركتها ضمن جناح وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالجنادرية 33، نسختين من طائراتها بدون طيار "صقر 4"، التي تم تصميمها وتصنيعها بأيادٍ سعودية.

وتأتي الطائرة بدون طيار "صقر 4" بنسختيها القديمة والحديثة ضمن مشروعات الطائرات الاستراتيجية "صقر"، وهو إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030م، التي تهدف في مجملها إلى تطوير وتعزيز المحتوى المحلي التقني.

وتمتاز الطائرة "صقر 4" بخفة وزنها وصغر حجمها، وقدرتها على التحليق بارتفاعات متوسطة تصل إلى 5 آلاف قدم، ومدة تحليق تقارب 5 ساعات، وصنعت "صقر 4" من ألياف كربونية "كربون فايبر"، ويبلغ طولها (2.3م)، وتصل سرعتها إلى (120كلم)، بقدرة حمولة تزن 25 كلم، ويبلغ وزنها أثناء الارتفاع (5 كلغ) وهي ذات محرك مكبسي ترددي، لها استخدامات متعددة والقدرة على حمل كاميرات تصوير نهارية وليلية، كما يمكن تجهيزها بتقنيات الرادارات وتقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش.

وتستطيع "صقر 4" إتمام مهامها ذاتيًا من الإقلاع وحتى الهبوط، ويتم التحكم بها من محطة أرضية بدقة واستقرارية عالية في الملاحة في جميع ظروف الطيران، وقد خضعت للعديد من التجارب للتأكد من جاهزيتها وأداء مهامها التي حققت أرقامًا قياسية ضمن المعايير المحلية والدولية المخصصة لمثل هذه المشاريع في نقل وتوطين الطائرات بدون طيار.