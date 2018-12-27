حياة بدو السودان بعين سعودية.. الميدالية الفضيّة للمصور

حقق مصور سعودي الميدالية الفضية من اتحاد المصورين العالميين، نظير مشاركته في المسابقة القارية للصور الجديدة في دولتي الإمارات العربية المتحدة واليونان، والتي ضمت نخبة من مصوري العالم.

"فارس طيران" عضو الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "أهوى التصوير منذ صغري، وكنت أقوم بتوثيق الرحلات المدرسية والاحتفالات، وقبل سنوات قمت باقتناء الكاميرا الاحترافية، لأبدأ مشواري في التصوير، حتى خطفت جائزة خلال رحلتي مع مجموعة من المصورين إلى السودان ضمن برنامج (السودان بعيون سعودية)، وقد التقطتُ صوراً للبدو الرحل في منطقة كادوجلي بالسودان، نقلت تفاصيل الحياة في العديد من المناطق السودانية، ذات الحياة البسيطة والمتعددة الثقافات والتضاريس".





فارس عشق تصوير الطبيعة في السعودية، ونقل حياة الإنسان، وقال: "لدي أرشيف كبير من صور مناطق المملكة وخاصة في محايل عسير، كما أقوم برحلات خاصة للتصوير مع هواة التصوير الفوتوغرافي ونادي تهامة الضوئي، كما حققت الميدالية الفضية في المسابقة العالمية عبر البريد الإلكتروني والتي سيكون تكريم الفائزين بها بدولة الإمارات".

التدريب في احترافية التصوير

أوضح المصور أنه "ليس لي حدود في الطموح، وأفكر باحترافية أكبر عبر تدريب مستمر، لأكمل مسيرتي بعد أن تعلمت من المصور ناصر الربيعي وصالح الغارير وعبد الله مشبب".





إلى ذلك، فقد شارك فارس في العديد المعارض الدولية، منها نادي الطلبة السعوديين بالولايات المتحدة الأميركية ولاية تكساس بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2017، كما شارك بمناسبة اليوم الوطني في نيويورك 2018 ومعرض للدائرة السادسة الأولمبية 2018 في اليونان، وشارك في معرض سوق السفر العالمي بلندن 2018، وله مشاركات في كتاب لحظات ملهمة ضمن مهرجان الدولي للتصوير اكسبوجز الذي ينظمه اتحاد المصورين العرب في الشارقة.

سجل حافل بالإنجازات

فارس هو عضو بالاتحاد الدولي للتصوير الضوئي FIAP ، وعضو بنادي عسير الفوتوغرافي ونادي تهامة الضوئي، وجمعية الثقافة والفنون بنجران قسم التصوير الضوئي، حقق مراكز متقدمة في عدة مسابقات دولية ومحلية فاز خلالها بعدة جوائز مما جعله يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات المشرفة ومنها: المركز الأول عام 2014 في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن فعاليات أسبوع حرس الحدود الخليجي الثاني بعنوان (سلامة البيئة البحرية والبرية)، وحاز المركز الثالث عام 2015 مسابقة رعاية الشباب، وحصل على وسام الشرف عام 2016 في المسابقة الدولية في دولة صربيا، والمركز الثاني عام 2017 في مسابقة ابن الشهيد بصورته المشاركة في المعرض المصاحب لعاصفة الحزم"، وعلى المركز الأول عام2017 في مسابقة تراث عسير وإبراز معالمها الحضارية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة، ضمن برامج وفعاليات أبها عاصمة السياحة العربية2017، كما أنه فائز بالمركز الثالث في مسابقة ألوان السعودية 2017، واختيرت صورته من قبل شركة هواوي للهواتف الذكية لوضعها خلفية للهواتف.