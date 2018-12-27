شاهد.. قصة اللوحة التي أهداها الملك سلمان لمكتبة المؤسس

اطلع نائب وزير الثقافة السعودي، حامد محمد فايز، على لوحة تحكي قصة بيع الكتب قبل 70 عاماً، وذلك أثناء زيارته صباح اليوم لمكتبة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وقد أوضح المشرف العام على المكتبة فيصل بن معمر قصة اللوحة التي أهداها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمكتبة وقال: حثني الملك سلمان على وضعها بمكان بارز في المكتبة.

وتعود اللوحة التي صورت رجلاً يبيع مجموعة من الكتب في عهد الملك عبدالعزيز في سوق المقيبرة وسط الرياض، وتوضح الحركة الثقافية في السبعينيات الهجرية، ويظهر باللوحة شخص يقوم بتفحص الكتب لاقتنائها، وهي من اللوحات النادرة التي أبرزت المشهد الثقافي في بدايات تأسيس المملكة.

وقد اطلع نائب وزير الثقافة اليوم على مقتنيات مكتبة الملك عبدالعزيز ومسرح الطفل وأثنى على ما تقوم به المكتبة من جهود لنشر الثقافة والمعرفة بفعالياتها المتعددة.