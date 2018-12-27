عبدالله بن بندر: أعتز بثقة الملك سلمان

أعرب الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية الكريمة، بصدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.

وأكد الأمير، في تصريح له، اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفا وتشريفا ومسؤولية، سائلا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الإسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.

كما أعرب عن شكره وامتنانه للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واعتزازه بالعمل معه في إمارة الرياض وديوان ولي العهد (سابقاً) والديوان الملكي، واستفادته من توجيهاته، ما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات.

وأكد الأمير أن تجربته الوظيفية في إمارة منطقة مكة المكرمة وتوليه بعض الملفات التي كلفه بها ولي العهد ستسهم في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الحرس الوطني مسترشدا بالتوجيهات الكريمة لولي العهد ومقتفياً أثره فيما تحقق على يده في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي وبما لا يقل عن 50% من التسليح تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

كما أكد عبدالله بن بندر أنه سيتم تنويع التسليح من الخارج، بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولاً عديدة وبما يحقق مصالح المملكة.