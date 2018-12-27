عبد الله بن بندر وزيراً للحرس الوطني بالسعودية

صدرت أوامر ملكية في السعودية بتعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني.

وشغل الأمير عبدالله بن بندر، قبل توليه رئاسة الحرس الوطني، منصبين أحدهما نائب أمير مكة، والآخر نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب.

وقضى الأمير سنتين نائباً في إمارة مكة المكرمة، التي تشرف على أعمال الحج بشكل مباشر في استعدادات شارك فيها الأمير عبدالله بفعالية.

والأمير عبدالله بن بندر من الأمراء الشباب الذين ظهروا في كثير من المحافل التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الحرس الوطني التي تعد من الوزارات المهمة في السعودية.

ويعد ملف الحرس الوطني السعودي من أهم الملفات التي تعول عليها المملكة في أمنها، وكذلك في مجال الصحة والثقافة، حيث تشرف وزارة الحرس الوطني على واحد من أكبر المهرجانات الثقافية في البلاد، مهرجان الجنادرية، الجارية هذه الأيام ولفترة تقترب من الشهر في واحد من أطول المهرجانات الثقافية والأدبية والتراثية.