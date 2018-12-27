مصور عالمي أذهلته السعودية ورجع بهذه الصور الخلابة

سافر مصور عالمي إلى 70 دولة في العالم، ولم تكن كافية لتحقيق طموحاته، وصمم على اكتشاف السعودية وتصوير معالمها، حيث مكث باحثاً عن سبل الوصول إليها، وتعرف على التأشيرة السياحية الجديدة في المملكة، مستغلاً فرصة سباق الفورمولا إي العالمي ليجعله انطلاقاً لسيناريو مدهش قام بإنتاجه من خلال عدسته التي جالت الدول.

المصور العالمي المحترف، كايل مايلوف، الذي قدم من أقصى جنوب أفريقيا، متجاوزاً رحلة شاقة للوصول إلى العاصمة الرياض وإبراز معالم السعودية الجذابة.

كايل وعمره 30 عاماً تحدث إلى "العربية.نت" عن تجربته التي وصفها بالمذهلة فقال: "لا أصدق أنني في السعودية التي أسمع عنها، وكأنني صديقهم منذ فترة طويلة، الكل يعزمني على العشاء، ويرغب بمرافقتي لتعريفي بالمواقع السياحية، الكرم والرحابة والابتسامة كانت عنواناً لتنقلاتي في السعودية حتى الآن، فأنا أحب السفر والاكتشاف حتى تعرفت على صديقي يوسف السديس، الذي تحدث لي عن بلده وكنوزها الطبيعية والتاريخية وتمنيت أن أراها على أرض الواقع".





وأضاف كايل: "تحقق الحلم بعد التنسيق مع التواصل الحكومي في السعودية، حيث شرحوا لي آلية الحصول على الفيزا السياحية مع البرامج العالمية التي تنفذها، وقمت بتصوير مقطع فيديو عن هذه الفيزا ونشرته في حسابي بتويتر، ولقي تفاعلاً كبيراً تجاوز 170 ألفاً، وهذا يدل على شغف العالم بزيارة السعودية".

وبين المصور العالمي أنه قام بجولة لمدة أسبوعين في أبرز المواقع الطبيعية والثقافية والتاريخية لتعريف العالم بها، وقام باستثمار تواجده كسفير لأكبر شركات الكاميرات لتعريفها بالمدن الساحرة الموجودة في السعودية، ونشر صوراً احترافية من مواقع مرتفعة في السعودية، توضح التطور الهائل والجمال اللافت الذي يشجع أي مصور.

يذكر أن كايل تواجد في السعودية بعد اقتنائه فيزا سياحية لحضور سباق الفورمولا إي بالدرعية، حيث حصل 1000 زائر أجنبي من 80 دولة على هذه التأشيرة لحضور الفعالية واكتشاف المواقع الأثرية المحيطة حوله.