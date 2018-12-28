الأمير خالد بن سلمان: تعيين العساف إضافة للدبلوماسية

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى أميركا، الأمير #خالد_بن_سلمان، أن تعيين الدكتور #إبراهيم_العساف وزيراً للخارجية، و #عادل_الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، يمثل إضافة للعمل الدبلوماسي السعودي بما يخدم مصالح الوطن.

وقال السفير السعودي في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن تعيين الوزيرين، العساف والجبير، عضوين في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية "هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة، ويخدم مصالح الوطن".

وأثنى الأمير خالد بن سلمان على قرار القيادة السعودية بتعيين العساف والجبير، وغرد: "أبارك للدكتور إبراهيم العساف الثقة الملكية الغالية وتعيينه وزيرا للخارجية، كما أبارك لـمعالي @AdelAljubeir تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلاً المولى التوفيق والسداد لهما في إدارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة".

ووجه السفير السعودي التهنئة إلى كل من شملهم الاختيار في التعديلات الوزارية الأخيرة، التي أعلنها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس.

وكتب على "تويتر": "أهنّئ أصحاب السمو والمعالي على الثقة الملكية الغالية، وأبارك لهم هذه التعيينات التي تؤكد حرص قيادة المملكة على اختيار الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل واعد".