صوت ماجدة الرومي يضيء "شتاء طنطورة" الليلة

يترقب جمهور الأغنية العربية الإطلالة الكبيرة للنجمة #ماجدة_الرومي على مسرح " #المرايا" في مهرجان #شتاء_طنطورة الذي يقام في محافظة #العلا السعودية.

وقالت الرومي من كواليس الحفلة: "بكل الحب اللي بقلبي أغني، بكل احترامي لهذه الأرض أغني، وبكل تقديري واليوم نعمل خطوة وراها خطوات أكيد".

وأضافت: " #السعودية بلد غالٍ على قلبنا نغني فيه"، وأوضحت أنه ستكون لها رجعة قادمة للمملكة، معربة عن امتنانها للحفاوة والتقدير الذي وجدته منذ وصولها إلى السعودية.

إلى ذلك، يحتضن حفلة النجمة ماجدة الرومي الأولى في السعودية مسرح "المرايا" الزجاجي ذو الشكل المكعب الذي صممه الإيطاليان ماسيمو فوغلياتي وفلوريان بوجي ويتسع لـ 500 شخص، وهو مزود بأحدث التقنيات ويضم عددا من التجهيزات اللوجستية للفنانين وكبار الضيوف، وهو جاهز لاحتضان العروض الموسيقية والأوبرالية، وقص شريط الغناء عليه فنان العرب #محمد_عبده في حفلته الأسبوع المنصرم.