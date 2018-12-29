السعودية تدين التفجير الذي استهدف حافلة سياحية في مصر

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة السعودية الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحًا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، بحسب ما نقلته "واس".

وجدد المصدر التأكيد على تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب مصر ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

هذا واستهدف انفجار حافلة سياحية، الجمعة، في منطقة الهرم السياحية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتل 3 سياح، بالإضافة إلى مقتل المرشد السياحي المرافق للوفد، وجرح 12 آخرين.

والانفجار وقع في شارع المريوطية باستخدام قنبلة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الحادث، مؤكدا أن الحافلة خرجت على المسار المؤمن لها، والذي كان مقررا أن تسير فيه، ولم يبلغ السائق الجهات الأمنية بهذا الخروج المفاجئ.