شاهد نجوم الفن اللبنانيين ينبهرون بآثار العُلا السعودية

أعرب نجوم الفن اللبنانيين عن انبهارهم بالطبيعة الجغرافية والأثرية في مدينة #العُلا السعودية خلال زيارتهم لأهم معالمها الأثرية.

وقال الفنان #راغب_علامة إن آثار المدينة "تبعث طاقة إيجابية هائلة" من فرط روعتها.

وأشار الفنان #وليد_توفيق إلى أن الآثار تذكره بـ "بترا" الأردن، موضحاً أنها تنفرد بطبيعة خاصة جداً، ملمحاً إلى التنظيم الرائع للأنشطة الفنية.

وأكد نجوم آخرون أنهم سعداء بزيارة آثار المدينة، ولم يتصوروا أن تكون بهذه الروعة.

وبصوتها الحالم، غنت الفنانة اللبنانية #ماجدة_الرومي حفلتها الأولى بالسعودية من فوق مسرح "العُلا" بمهرجان "شتاء طنطورة"، الجمعة.

يذكر أن مدينة العُلا بالمدينة المنورة تستضيف مهرجان " #شتاء_طنطورة" السياحي والثقافي، وهو المهرجان الأطول من نوعه في السعودية، ويتواصل على مدار 7 أسابيع، من 20 ديسمبر/كانون الأول وحتى 9 فبراير/شباط.

ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية التي تتناسب مع جميع الأعمار السنية، ومن أشهر المطربين والنجوم الذين يحيون ليالي "شتاء طنطورة" محمد عبده وماجدة الرومي، بالإضافة إلى مسابقات الخيل، كما ستخصص فقرة بأكملها للعازف المصري الشهير عمر خيرت، وسيتم تقديم مجموعة من الأغنيات الشهيرة لأم كلثوم بتقنية "هولوغرام"، لتظهر وكأن أم كلثوم تحيي الحفل من على خشبة المسرح.