صور.. روضة مذهلة وسط السعودية تكتسي بالزهور

تتربع روضة " #الخفس" وسط الرمال الذهبية المنبسطة وسط #السعودية، وتزداد جمالاً في الشتاء عند هطول الأمطار، لتفترش تلك الرمال بزهور النفل.



وترتدي أرض الروضة ثوباً أخضر زاهياً فوق رمالها من الغرب، وعبر جبال العرمة من الشرق، وتصب في الروضة أودية أهمها: شعيب ملهم، وشعيب دقلة وشعيب محرقة، وهي من أقرب الروضات إلى مدينة #الرياض.

وتُعتبر الروضة متنزهاً مُهماً لسكان العاصمة السعودية الرياض، حيث تبعد عنهم 82 كيلومتراً فقط.

المصور السعودي "رشود الحارثي" التقط بعدسته صوراً جسدت معاني الجمال في تلك الروضة الغناء، وخص "العربية.نت" بها.