لماذا وصفت ماجدة الرومي حفلتها في شتاء طنطورة بالأصعب؟

أطلت المطربة ماجدة الرومي مثل قمر مضيء في ليل "شتاء طنطورة"، وأنارت طبقات صوتها العتمة التي دق فيها قلبها، وتمنت فيما لو كانت عصفورة أو شجرة، على حد وصفها.

ورغم تألق ماجدة الرومي في إطلالتها الأولى بالسعودية إلا أنها قالت بمنتهى اللطف والشفافية للجمهور: "هذه أصعب حفلة عملتها بحياتي من غير شر في هيبة بها الجمعة.. اليوم صار قلبي بيدق بيدق يدق صرت أقول ياليتني عصفور ياليتني شجرة ياليت أرجع للبيت"، حيث شهدت الليلة الطربية متابعة عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وحضور شخصيات سعودية ولبنانية من مختلف الصعد.

في حين قدمت النجمة ماجدة الرومي 14 أغنية، افتتحت المساء بأغنية وطنية بعنوان (بلادي أنا)، ثم رحبت بالحضور والجمهور وقالت: "يدوم عز هالبلد".

ثم صدحت بمجموعة من أغنياتها مثل: "عم يسألوني عليك" و"عيناك ليالٍ صيفية" و"كن صديقي"، كما صفق الحضور مع "مفترق الطرق" و"غني للحب"، و أطربتهم الرومي بصوتها الأوبرالي في "العالم إلنا" و"خذني حبيبي".

فيما اختتمت الحفلة الكبيرة بواحدة من أشهر أغنياتها وهي "كلمات" التي حملت اسم ألبومها الصادر عام 1991، وحلقت فيها بقصيدة نزار قباني:

يسمعني حين يراقصني

كلمات ليست كالكلمات

يأخذني من تحت ذراعي

يزرعني في إحدى الغيمات

بدورها، كانت الفرقة الموسيقية المصاحبة للنجمة ماجدة الرومي بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي بحجم الحدث المرتقب على مدار الأيام الماضية من الجمهور السعودي والعربي.

وفي خضم الاشتياق الذي بدا عليه العشاق كانت ماجدة الرومي تعبر عن مشاعر الحب التي تكنها للسعودية دون تردد وقالت: "شرف لنا كبير أن نغني في هذا البلد الحبيب الذي نقدره كل هذا التقدير ونحترم شعبه كل هذا الاحترام"، وتابعت: "في قلبي حكي كثير وما أدري من وين بدي أبلش.. أتمنى من كل قلبي تبقى هذه الأرض الطيبة عاصمة للخير، ودارها دار العز، وسيوفها سيوف النصر، تبقى الأبية البهية العربية العزيزة على الله وقلوبنا جميعاً.. يدوم عزكم".

إلى ذلك لقيت حفلة "ملاك الطرب العربي" احتفاءً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع الجمهور البث المباشر للحفلة التي نقلتها عدد من المحطات، وتناقلوا عددا من مقاطع الفيديو لمجموعة من الأغنيات، وسط أمنيات بظهور النجمة ماجدة الرومي في حفلات السعودية.