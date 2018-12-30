إطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان" للمبادرات الاجتماعية

انطلاقًا من سعي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتداداً لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار، وجه بإطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان".

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد، وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويعمل البرنامج على تعزيز المعرفة والتوعية سعياً لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر.

وبدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات، من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

وسيرًا على نهج الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية، ووفقا لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التعاضد والتكاتف، ركز البرنامج على وضع أهدافه باتساق مع تلك القيم.

وسيطلق برنامج "سند محمد بن سلمان" أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة "سند الزواج" سعياً لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

الجدير بالذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يرتكز على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها الأمير محمد بن سلمان سابقاً، كان آخرها دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص بالأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى ذلك يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج تفاصيل أوسع عن المبادرات وأهدافها www.snad.org.sa.