أهم 10 أحداث فنية شهدتها السعودية في 2018

شهد العام 2018 عدداً كبيراً من اللحظات الفنية اللافتة التي احتضنتها السعودية، وكذلك مجموعة من المفارقات التي تتعلق بنجوم الموسيقى والدراما السعوديين ونستطيع القول من دون حرج إنها سنة فنية بامتياز، كما شهد العام الذي يعيش يومه الأخير جملة من التعاونات والحفلات والفعاليات التي تستحق الإشارة إليها في هذا التقرير الذي نستعرض فيه أهم 10 أحداث تتعلق بالفن وأهله في السعودية خلال 2018.

إطلاق معهد للثقافة والفنون

أصبح بمقدور السعوديين دراسة العزف على الآلات وتعلم النوتة الموسيقية تحت مظلة رسمية، بعد إطلاق الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون معهد الثقافة والفنون للتدريب " ثقف" لأول مرة في تاريخه ويقدم دورات في الموسيقى والفنون البصرية وفنون الأداء المسرحي والسينمائي، ويهدف إلى تهيئة بيئة محفزة للارتقاء بالثقافة والفنون في السعودية.

كاظم ودياب والرومي يغنون لأول مرة

احتضنت السعودية عدداً من الحفلات الفنية لأبرز النجوم العرب، وشهد 2018 إطلالة كبيرة لعدد من المطربين، وكانت من أشهر الإطلالات في العام غناء القيصر كاظم الساهر في مهرجان سوق عكاظ التاريخي بالطائف، والنجم عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الفورمولا إي بالطائف، وكذلك الإطلالة الأخيرة للنجمة ماجدة الرومي في مهرجان "شتاء طنطورة" بمحافظة "العلا".

"العاصوف" يثير جدلاً واسعاً

أثار عرض مسلسل "العاصوف" من بطولة ناصر القصبي وعبدالإله السناني وعبدالعزيز السكيرين وحبيب الحبيب والمجموعة، جدلاً واسعاً في السعودية، كونه يقدم دراما تاريخية تحاكي فترة السبعينيات بالرياض، "العاصوف" تصدر الأحداث الفنية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان الماضي، وحقق نسبة متابعة عالية على مستوى المنطقة وأعاد الدراما السعودية إلى دائرة الأضواء، واستحق هذا الاهتمام الجماهيري.

رامي وعايض مشاركات دولية

أخذ النجمان الصاعدان رامي عبدالله وعايض يوسف زمام تمثيل الأغنية السعودية في محافل محلية ودولية، ويعتبر عام 2018 عاماً سعيداً على النجمين الشابين، حيث قطعا شوطاً جيداً وأخذا مساحة أكبر تمثلت في غناء رامي عبدالله في دار الأوبرا المصرية، وكذلك غناء عايض يوسف على مسرح اليونسكو في باريس في خطوتين مهمتين بمشوارهما الفني الذي يسير في خط تصاعدي ويعلق عليهما الجيل الحالي من الجمهور آمالاً كبيرة في المستقبل.

رحيل سراج والعثيم

من المنعطفات الحزينة في هذا العام رحيل الموسيقار السعودي سراج عمر (1946 _ 2018) بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة (غرب السعودية).

ويعتبر ملحن "مقادير" و "أغراب" و" مرتني الدنيا" أحد أهم الأسماء التي ساهمت في تطور الأغنية السعودية، وهو حائز على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى بعد تطويره لحن النشيد الوطني وتوزيعه بالآلات النحاسية، كما لا تنسى الأجيال أغنيته الشهيرة "منار الهدى" ، وهو صاحب فكرة إنشاء جمعية للثقافة والفنون في السعودية.

وكذلك رحيل المسرحي السعودي محمد العثيم (1948 _2018) بعد مشوار طويل ومسيرة أثرى بها الساحة الفنية مؤلفاً وباحثاً وشاعراً نال فيها عدداً من التكريمات والجوائز.

نوال أول فنانة تقود سيارة في الرياض

تزامنت نهاية حفلة الفنانة نوال الكويتية في الرياض مع بدء تفعيل القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية الذي يوم 24 حزيران/ يونيو، فخرجت من المسرح سعيدة بنجاح حفلتها التي هنأت فيها الحاضرات على القرار، لتدير عجلة المحرك وتبث مقطع فيديو وبجوارها سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة (روتانا) عبرت فيه عن فرحتها كونها أول فنانة تقود السيارة في الرياض.

دويتو الشتاء بين رابح وعبدالمجيد

تفاجأ الجمهور المحب لنجمي الأغنية السعودية رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله بظهورهما مجدداً في عمل عنوانه "منهو غيرك" من كلمات تركي آل الشيخ وطرحه رابح في ألبومه الأخير.

الجمهور اعتبر دويتو الشتاء وكلمات المحبة والتقدير التي تبادلها النجمان في تويتر من اللحظات السعيدة التي شهدها هذا العام وبمثابة إسدال الستار على خلاف نشب بين الإثنين قبل 10 أعوام تفاعلت معه حينها وسائل الإعلام. في حين ذلك قدم رابح شكره لجميع العناصر التي شاركت معه في الألبوم جرياً على عادته، وخص عبدالمجيد بقوله: "الأخ والصديق العزيز الفنان عبدالمجيد عبدالله سعدت بمشاركتك معي في أغنية #منهو_غيرك وكل الشكر على أدائك الجميل"، فيما رد عبدالمجيد: "أبو صقر أولاً مبروك نزول الألبوم وإن شاء الله إنه ناجح كالعادة، وثانياً تشرفت بالمشاركة في رائعة الشاعر تركي آل الشيخ (منهو غيرك) بالتوفيق يا رفيق الدرب".

وعاد رابح للتعليق على رد عبدالمجيد قائلاً: "الله يبارك فيك يا أبو عبدالله ونجاحي ونجاحك واحد، وكلنا نحب هالجمهور اللي ساندنا من بدايتنا الفنية، الله يديمك أخ وصديق وفنان نفتخر فيه".

مرض خالد عبدالرحمن

فاجأ الفنان خالد عبدالرحمن الوسط الفني بإعلانه عن إصابته بوعكة صحية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حينما أكد للجمهور إصابته بمرض "الجدار الناري".

أبو نايف تجاوز تلك الأزمة المقلقة وظهر بعدها في حفلة فنية لبرنامج المواهب "نجم السعودية"، كما نفى في حديث لقناة العربية بعض الشائعات التي تعرض لها مؤخراً.

مشاهير أجانب في السعودية

شهد العام 2018 حضور عدد من نجوم الموسيقى العالميين للسعودية، وبعد النجاح المذهل لحفلات الموسيقار "ياني" العام الماضي، كان الأمر محفزاً ليشهد شهر ديسمبر الجاري مشاركة النجم "إنريكي إيغليسياس"، ومنسق الموسيقى العالمي "ديفيد غيتا" والفرقة الغنائية الأميركية "ون ريبابليك"، وكذلك فرقة "بلاك آيد بيز" بالإضافة إلى المغني الأميركي "جيسون ديرولو"، وهذه الحفلات لقيت اهتماماً واسعاً وأبدى نجومها سعادتهم بالغناء في السعودية.

مدرسة تحمل اسم ابراهيم خفاجي

ذكرنا في مقدمة هذا التقرير بأن عام 2018 كان عاماً فنياً بامتياز ولا بد أن نذكر أن سخاء هذا العام امتد حتى للراحلين، حيث أطلق إسم شاعر النشيد الوطني الذي كتب عدداً من روائع الأغنيات السعودية إبراهيم خفاجي على مدرسة ابتدائية في حي "العتيبية" بمكة المكرمة مسقط رأس الشاعر.

كما شهد العام الحالي استمرار حضور كلمات الشاعر المؤثر في مسيرة الفن السعودي بغناء الفنان محمد عبده لعمل "ما هو منك" من كلمات خفاجي وألحان سعود بن عبدالمجيد.