أمراء ووزراء وأعضاء شورى يؤدون القسم أمام الملك سلمان

أدى عدد من الأمراء والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض القسم أمام خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد أدى القسم كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وفهد بن عبدالله المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.

كما أدى القسم كل من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس الشورى، وهم كل من محمد بن حمود المزيد وهزاع بن بكر القحطاني وبندر بن محمد عسيري.

ثم قدم الجميع السلام لخادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

وحضر أداء القسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.