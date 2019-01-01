شاب سعودي يشغل مواقع التواصل بمصادقة الحيوانات المفترسة

كوّن شاب سعودي صداقة من نوع مختلف حين تعايش مع الحيوانات المفترسة.

ولفت الشاب انتباه متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يلعب مع الحيوانات ويلاطفها بلغته الخاصة، ووصف بالشاب الخارق.

مربي الحيوانات "أسامة الدغيري" يحلم بمنحه رخصة افتتاح حديقة حيوان في #السعودية أو سفاري، وتحدث إلى "العربية.نت" عن تعامله مع كافة الحيوانات المفترسة، مثل الدببة والضباع والأسود والنمور، وقال: "أحب الحيوانات منذ طفولتي، وحين بلغت سن الـ15 عاما، قمت بالاطلاع وقراءة الكتب والمراجع عن الحيوانات وطرق ترويضها والاهتمام بها، وما زلت أتعلم وأتدرب عن كل ما له علاقة بالحيوانات المفترسة، حتى قمت بزيارة إفريقيا وغاباتها لمعرفة كيفية التعامل مع الحيوانات، والتي تحتاج إلى مهارة وتدريب خاص للتعامل معها، نظير ما عرف عن تلك الحيوانات بالغدر والافتراس، مما يتطلب وعيا كاملا من المربي أو المدرب".

وتابع الدغيري: "حصلت على العديد من العروض لافتتاح حديقة حيوان في #دبي أو مصر، ولكن حلمي أريده أن يتحقق في السعودية وحصولي على رخصة رسمية، والتي توقف منحها منذ عام 1413 هـ".

وأكد أن كل حيوان له طريقة تعامل، فهو لا يثق في الدب، وكذلك لا يثق بالأسود، لأن الجميع لديهم طبيعة الافتراس، ولا بد من الانتباه وقت التزاوج أو عند أكل الوجبة أو المزاج السيئ، وكيفية مسايسة الحيوان، والتي تتطلب مهارات خاصة نابعة من التجربة والتدريب.

واستطرد قائلاً: "الطقس في السعودية لا يتعارض مع تربية الحيوانات المفترسة، لأنها تأتي وهي صغيرة في السن وتتأقلم مع طبيعة الجو هنا، ومازلت مصراً على رغبتي بالتعامل مع الفيل".