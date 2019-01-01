ممثلة إيطالية على خشبة مسرح سعودي تروي قصتها

تختار "مانويلا أودوريسيو" وقد شغفتها خشبة المسرح حبّاً، نصّاً تستعرض فيه إمكانياتها التمثيلية، وتختار قالباً مسرحيّاً صعباً في فن التراجيديا، متأملة ثنائيات الموت والحياة، والغنى والفقر، والسعادة والحزن.

الممثلة الإيطالية مانويلا، لفتت أنظار الجمهور، وهي تقدم أدوراها على خشبة المسرح السينمائي داخل أحد المجمعات السكنية في مدينة الظهران شرق السعودية، وأبهرت الحضور كممثلة مسرح وتلفزيون ومخرجة مسرحية، بدأت مسيرتها الفنية منذ عام 1998، وبرزت في تقديم أدوار البطولة لفن مسرحي يعتمد على إشراك المتلقي، وتؤمن بأن الجمهور أحد ركائز الحدث المسرحي من خلال إشراكه في تفاعل مع الممثلين على المسرح أثناء العرض المسرحي.

وتقدم في عملها المسرحي تراجيديا، تعكس أنماطاً متعددة للنفس البشرية، وتحكي عن تراجيديا شخصيات متعددة وتفجر أنماط السلوك داخل الإنسان، ثم تضيء على القيم الإنسانية في النفس البشرية، التي سرعان ما تجدها مانويلا بين الشخصيات التي تعيش بينهم في السعودية.

ورغم الاغتراب بعيداً عن إيطاليا، واصلت مانويلا نشاطها المسرحي، وأعمالها الفنية وقدمت العديد من الأعمال المسرحية، وبعد حكايتها الفنية بعد أن وجدت سعادتها في إتمام عملها المسرحي داخل السعودية، تحدثت لـ"العربية.نت" بقولها: "قدمت إلى السعودية برفقة زوجي منذ 6 أعوام بعد حصوله على فرصة عمل في أحد شركات قطاع النفط، في بداية الأمر توقعت أننا سنمضي عدة سنوات بسيطة، ولكن إحساسي بالسعادة جعلني أقرر المكوث إلى أطول فترة ممكنة، فالعمل المسرحي هنا متاح لي بشكل أكبر مما هو عليه عندما كنت في إيطاليا، وهذا الأمر يفاجئ الجميع لأنهم قد لا يتوقعون أن العمل المسرحي متاح في السعودية، ولكني في الحقيقة وجدت العمل هنا متاح لي بكثرة، وتمكنت من ممارسة أعمالي المسرحية أكثر مما كنت عليه في إيطاليا، وأنا سعيدة بما أشاهده من حضور نشط للمسرح والسينما في السعودية".

وتعقد مانويلا ورش عمل فنية، وأخرى موسيقية، يتم فيها صقل المهارات الإبداعية لفريق عملها المسرحي، فيعكفون على ابتكار طرق وأدوات جديدة في تكوين الصورة وتحريك شخصيات الأبطال، وعناصر المشاهد لتزيد من القدرة على استمتاع الجمهور بالعرض، وتمنحهم مزيداً من العمق والابعاد وتصف علاقتها بفريق العمل المسرحي، قائلة: "نحاول تقديم مسرحيات تواكب العصر بمضمونها وشكلها بحيث يمكن لأي شخص أن يدرك مغزاها ويستمتع بمشاهدتها بخياله الخصب، وفي أخر عمل تشاركنا ضمن أكثر من 100 شخص من جنسيات متعددة ربما كانوا 30 دولة وعملنا كعائلة واحدة على خشبة المسرح".

وتعتبر مانويلا أن المزيج الثقافي باختلاف الجنسيات على المسرح الذي تنتمي له، يغنيها فكريًّا ويغني تجربتها الفنية، وتؤكد أن المسرح وهو منصة الاكتشاف الحقيقية، فهي تفضل العلاقة المباشرة مع المتلقي، وتجذبها القوة التي يملكها الممثل على الخشبة، وترى أنها قوة ممتعة لا يجدها الممثل في منصات أخرى، وتعتبر وقفتها على المسرح في مدينة الظهران السعودية حُلماً ولحظات استثنائية غير ثابتة، وغير قابلة للتكرار ولا للتوثيق.