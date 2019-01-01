هكذا أنقذت طبيبة سعودية مصابين بحادث مرور

شاركت طبيبة سعودية في موقف بطولي وإنساني بإنقاذ حياة شخصين تعرضا لحادث مروري في مدينة #حائل، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية إلى أن وصل فريق الهلال الأحمر.

وروت الطبيبة "منى الحربي" التي تعمل في مستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل، تفاصيل القصة لـ "العربية.نت" بقولها: "وقع حادث مروري مساء السبت الماضي أثناء عودتي من محافظة تميرة بالقرب من منطقة حائل، وحين القرب من الحادث أبلغني شقيقي بوجود إصابات في الحادث وأهمية تدخلي في إنقاذ المصابين".

وتابعت: "على الفور، توقفنا، قمت بمباشرة علاج الإصابات، وقمت بإجراء الإسعافات الأولية، ووقف نزيف أحدهما بعد إصابته في الرأس، حتى وصول الهلال الأحمر السعودي وإسعاف الحالتين ونقلهما إلى المستشفى، والإصابات كانت لاثنين من العمالة الوافدة بعد انقلاب مركبتهما".

وأكدت الطبيبة الحربي أن ما منحها الجرأة في الإنقاذ هو عملها لفترة في طب الطوارئ، إضافة إلى تطوعها للعمل في هذا المجال خلال فترات ماضية، وهي تعمل الآن طبيبا مقيما في برنامج طب الأسرة، في مركز قفار الصحي.

وقالت الحربي: "إن الطبيبة السعودية كغيرها من الطبيبات في العالم، قادرة على القيام بدورها الإنساني في أي مكان وأي زمان، ولا بد من تدخلها في مثل هذه الظروف المفاجئة، لأن أول 5 دقائق لها أهميتها مع حياة المريض".

وختمت قولها: "أشعر بسعادة غامرة وهي سعادة يشعر بها جميع الأطباء، عندما يؤدون رسالتهم الإنسانية ويتمكنون من تقديم دورهم الوطني في إنقاذ المصابين في مثل هذه الأوقات الحرجة".

إلى ذلك، استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري الطبيبة منى مضحي الحربي في مقر المديرية بالمجمع الحكومي، حيث تم تقديم الشكر لها نظير قيامها بعمل إنساني نبيل من خلال تقديم الإسعافات الأولية لمصابين في حادث مروري على طريق حائل – القصيم، مما ساهم في إنقاذ حياتهما وتم تسليمها شهادة شكر.