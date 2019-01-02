صور.. الجوف "سلة غذاء" وموطن ثروات السعودية

معالم تاريخية ومواقع تراثية ووجهات سياحية متنوعة، تقبع شمال #السعودية، وتحمل في باطنها عمقا تاريخيا يعود لعهد الآشوري ما بين القرن الثامن والسابع قبل الميلاد، وهي أقدم المناطق المأهولة بالسكان في #الجزيرة_العربية.

منطقة #الجوف، الواقعة على طريق التجارة بين الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر، وطريق الحجاج البري إلى بيت الله الحرام، ما زالت تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، ويوجد بها منفذ #الحديثة، أكبر منفذ بري للمملكة وبوابتها الشمالية، ويشكل موقعها الجغرافي عاملاً مؤثراً في المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها المنطقة، وأهمها المنتج الزراعي من الزيتون والتمور.

يحوي باطن الجوف إمكانات اقتصادية هائلة، عبر ثرواتها المعدنية اللافلزية من الصخور والأملاح مثل الصلصال والسيلكا والصخور الجيرية والبازالتية، وبثرائها بالمواقع العريقة من قصور وقلاع ومساجد، مثل قصر زعبل وقلعة كاف وقصر مارد ومسجد عمر بن الخطاب ومدينة #دومة_الجندل القديمة وآثار الرجاجيل وغيرها، وبأراضيها الزراعية التي تضم أكثر من 100 مشروع زراعي، وما يزيد على عشرة آلاف مزرعة، ومنتجاتها الزراعية من التمور والزيتون والحبوب والفواكه والخضراوات، والمنتجات الحيوانية من الألبان والجلود واللحوم والدواجن, ولذا فإن منطقة الجوف تعد مورداً غذائياً هاماً للمملكة، ويفخر سكان هذه المنطقة بكونها سلة غذائية تمد المواطنين بالغذاء في كافة المناطق.

المصور #زياد_اللاحم رصد منطقة الجوف، ضمن صور (ألوان السعودية) بهيئة السياحة والتراث الوطني.