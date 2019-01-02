طيور تغني وتتراقص لزوار مدينة الجبيل شرق السعودية

طيور تغني بأصواتها المبهرة، وأخرى تتراقص بريشها الزاهي، اجتمعت في حديقة بالجبيل شرق #السعودية، لترحب بزوار برنامج هلا بالإجازة على شاطئ الفناتير.

إبراهيم العربي مدير محمية المجد كشف لـ"العربية.نت"، وجود 30 نوعاً نادراً من الطيور المهددة بالانقراض على مستوى العالم في هذا البرنامج، تم استيرادها من البرازيل وإندونيسيا وتنزانيا وأميركا الوسطى والهند، إضافة إلى غابة الأمازون.

وقال: "أسعار هذه الطيور تتراوح بين 10 و70 ألف ريال، وذلك لندرتها وألوانها الجذابة، ومنها طائر بلوفرينتد جاكو، ثالث أفضل الامزونيات في العالم، لتميزه بالحديث المتقن مع البشر، وكذلك طائر ورند فرونتد مكاو الذي يعتبر من الطيور النادرة، فأعداده قليلة، وألوانه تأسر العين، وحركته لافتة، ومن الطيور المتواجدة في الحديقة طائر شل طوقان، وطائر كوكاتو، وطائر كيب باروت أمزوني، و #الطاووس_الهندي، وطائر كوكاتو ميجر ميتشل، وطائر الكتلينا مكاو، وطائر الهار ليكوين مكاو، وطائر التوراكوا، إضافة إلى طائر النخيل، حيث شهدت الحديقة تواجدا كبيرا من عشاق الطيور في الفعالية التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل".

وتتضمن الفعالية عروضا للصقارة والشعر العربي والفنون الشعبية السعودية، وركن الكيدز بارك المكون من حديقة خاصة بالطفل، وحديقة الفراشات، إضافة إلى ركن ألعاب التحدي.